Auszeichnungen Wer bekommt den Literaturnobelpreis?

Das sagt der Literaturkenner

Potenzielle Kandidaten gibt es viele. Der Literaturkritiker Denis Scheck zählt einen deutschsprachigen Schriftsteller zu seinen Favoriten. "Mein Literaturnobelpreisträger des Herzens ist der Österreicher Christoph Ransmayr", sagte Scheck der Deutschen Presse-Agentur. "Aus dem deutschsprachigen Raum ist er der Kandidat, dem ich es am allermeisten gönnen würde." Ransmayr sei ein enger Freund des Extrembergsteigers Reinhold Messner und mit Werken wie dem "Atlas eines ängstlichen Mannes" so etwas wie der "8000er der deutschsprachigen Literatur", so Scheck.