Dieser Abend stand ganz im Zeichen des Ehrenamtes: Mit einer Gala würdigte der Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Kulturhaus Bettenhausen am Freitag Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement. Auszeichnungen gab es für jene, die ihre Freizeit investieren, Verantwortung übernehmen und sich mit Herzblut für andere einsetzen. 24 Frauen und Männer erhielten die Thüringer Ehrenamtscard, zwölf wurden erstmals mit der neuen Ehrennadel des Landkreises geehrt. Drei Persönlichkeiten überreichte Landrätin Peggy Greiser die Ehrenmedaille. Darüber hinaus wurde der alle zwei Jahre ausgelobte Preis für Zivilcourage verliehen.