München/Lübeck - Der Thomas-Mann-Preis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Katja Lange-Müller ("Unser Ole"). Das teilte die Bayerische Akademie der Schönen Künste in München mit. Sie habe "unsere Lebenswelt in zahlreichen Romanen, Erzählungen und Prosaminiaturen ausgeleuchtet", hieß es in der Begründung.