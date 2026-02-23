Auszeichnungen Theater Regensburg ist "Bestes Opernhaus des Jahres"

Aber: Es gehöre mehr dazu als der Spielplan, sagt der Intendant. Es gelte, ein Umfeld zu schaffen, auch den Aufbau des Ensembles betreffend, und nahbar für das Publikum zu sein. "Bei uns gibt es Einführung, Nachgespräche, Matineen, öffentliche Proben. Da ist das Publikum bereit, sich Stücken, die es nicht kennt, hinzugeben. Tatsächlich ist die Rückkehrerquote sehr hoch." Ziel sei es, spartenübergreifend das bestmögliche Kulturangebot zu schaffen: "Ein Angebot, das den Grundhaushalt an Kulturhunger befriedigt."