Auszeichnungen Theater Regensburg ist "Bestes Opernhaus des Jahres"

Regensburg (dpa/lby) - Mut und Innovationskraft werden dem Intendanten des Theaters Regensburg, Sebastian Ritschel, bescheinigt. Auf dem Spielplan des Hauses stehen oft weniger bekannte Stücke. Die Strategie geht auf: Das Publikum lässt sich gerne überraschen und kommt auch dann, wenn eben keine Klassiker gespielt werden. Mit seiner Programmauswahl und seinem starken Ensemble sorgt das Theater über Regensburg hinaus für Aufsehen. Nun darf es sich "Bestes Opernhaus des Jahres 2025" nennen - und bald Staatstheater.