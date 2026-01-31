Auszeichnungen "Stromberg"-Star Christoph Maria Herbst mit Orden geehrt

Markanter Sprecher und Comedian

Herbst brilliere "sehr erfolgreich auf der großen Leinwand in vielen Kinoproduktionen" etwa in Sönke Wortmanns "Der Vorname" und sei ein gefragter Synchronsprecher, begründete die Faschingsgesellschaft die Ehrung. "Mit seinen Hörbuchinterpretationen schenkt er dem Publikum seine markante Stimme und mit sprachspielerischer Selbstironie gibt Christoph Maria Herbst dem deutschen Film ein Gesicht", hieß es weiter.