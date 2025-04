Walter habe sich insbesondere durch ihre jahrzehntelange Theaterarbeit bei der Royal Shakespeare Company in Großbritannien um das Werk William Shakespeares verdient gemacht, hieß es. Zudem sei sie einem internationalen Publikum durch Rollen in Film- und Fernsehproduktionen wie "Sense and Sensibility", "Downton Abbey", "The Crown" und "Wolf Hall" bekannt.