Auszeichnungen: Sächsischer Literaturpreis für Heike Geißler

Dresden (dpa/sn) - Die Schriftstellerin Heike Geißler erhält den mit 10.000 Euro dotierten Sächsischen Literaturpreis 2026. Eine vom Literaturrat des Freistaates eingesetzte Jury würdigte die 49-Jährige als eine "dezidiert an der Gegenwart und an den gesellschaftlichen Verhältnissen arbeitende Autorin": "Ihre Analyse der Gegenwart ist doppelt und dreifach, besteht im persönlichen Text ihrer Essays ebenso wie im überbordenden, märchenhaften, experimentellen Format ihrer Bücher", hieß es. Sie schaue mit dem Blick einer "politischen Philosophin" auf die Welt.