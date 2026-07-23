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  4. Sächsischer Literaturpreis für Heike Geißler

Auszeichnungen Sächsischer Literaturpreis für Heike Geißler

Die Schriftstellerin Heike Geißler ist mehrfach preisgekrönt. Jetzt bekommt sie auch den wichtigsten Literaturpreis ihres Heimatlandes Sachsen.

Auszeichnungen: Sächsischer Literaturpreis für Heike Geißler
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Die Schriftstellerin Heike Geißler erhält den mit 10.000 Euro dotierten Sächsischen Buchpreis 2026 (Archvibild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Schriftstellerin Heike Geißler erhält den mit 10.000 Euro dotierten Sächsischen Literaturpreis 2026. Eine vom Literaturrat des Freistaates eingesetzte Jury würdigte die 49-Jährige als eine "dezidiert an der Gegenwart und an den gesellschaftlichen Verhältnissen arbeitende Autorin": "Ihre Analyse der Gegenwart ist doppelt und dreifach, besteht im persönlichen Text ihrer Essays ebenso wie im überbordenden, märchenhaften, experimentellen Format ihrer Bücher", hieß es. Sie schaue mit dem Blick einer "politischen Philosophin" auf die Welt.

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Geißler ist für Essays und Romane bekannt. Ihr Debüt-Roman "Rosa" kam 2002 heraus, der Protestroman "Die Woche" 2022. Unlängst erschien der Roman "Michaela Kohlhaas". Die Jury ehrt die Autorin für ein mehr als 20-jähriges Schaffen. 

Präzise Analyse der modernen Gesellschaft

"Wir zeichnen eine Autorin aus, die unseren Alltag und die moderne Gesellschaft mit großer Präzision analysiert. Ihre Texte übersetzen komplexe Beobachtungen und gesellschaftliche Widersprüche in eine klare und bisweilen humorvolle literarische Form", sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). Dabei rege sie ihr Publikum zum Nachdenken an und lade es ein, gemeinsam nach Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu suchen. 

Geißler wurde 1977 in Riesa geboren. Sie studierte Amerikanistik, Politik und Geographie in Dresden sowie Hispanistik und Literaturwissenschaften in Halle an der Saale. Sie bekam für ihr Schaffen bereits mehrere Preise, darunter den Heinrich-Böll-Preis und den Bayerischen Buchpreis. Heike Geißler lebt mit ihrer Familie in Leipzig. Dort wird im Herbst auch der Preis verliehen.