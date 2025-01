Hauben für mehr als 170 Restaurants

Insgesamt zeichnete der Restaurantführer mehr als 170 Restaurants in Bayern mit einer oder mehreren Hauben aus. Landgasthöfe finden sich ebenso darunter wie Nobellokale in der Stadt. Das "Jan" und das "Es:senz" von Edip Sigl führen das Ranking der feinen Küche im Freistaat an. Mit je vier roten Hauben folgen das legendäre "Tantris" in München und das "Ikigai" auf Schloss Elmau in Krün.