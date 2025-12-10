Auszeichnungen Kommt sie? - Die Nobelpreise und ein großes Fragezeichen

Machado selbst hatte beteuert, sie werde alles daransetzen, um für die größte Ehrung ihres Lebens in die norwegische Hauptstadt reisen zu können. Die venezolanische Staatsanwaltschaft ließ jedoch wissen, dass die 58-Jährige aufgrund verschiedener Ermittlungen gegen sie als flüchtig betrachtet werde, sollte sie das Land verlassen. Bei der Rückreise nach Venezuela könnten ihr also schwerwiegende Folgen wie Verhaftung oder ein Einreiseverbot drohen.