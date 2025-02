Auszeichnungen Karl-Valentin-Orden für Günther Jauch

Der Karl-Valentin-Orden wird seit 1973 verliehen. Vor Jauch haben ihn schon Loriot bekommen, Franz Josef Strauß, Helmut Kohl, Rudi Carrell, Papst Benedikt XVI., Harald Juhnke, Edmund Stoiber, Hape Kerkeling, Markus Söder - und auch Laudator Gottschalk vor rund einem Vierteljahrhundert. "Inzwischen ist der mir in Malibu verglüht", sagte Gottschalk, dessen Villa in Kalifornien vor einigen Jahren einem großen Feuer zum Opfer fiel. "Er ist tatsächlich geschmolzen." Jauch versprach, was auch immer mit seinem Orden auch passiere, er werde ihn immer in Ehren halten.