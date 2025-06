Steinmeier ruft zur Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit auf

In einer Rede vor den rund 1.000 Gästen rief Steinmeier zur Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit auf. "Das weltweit anerkannteste, hochleistungsfähige Wissenschafts- und Universitätssystem der USA droht in der Mühle von Populismus und Kampf gegen das sogenannte Establishment leichtfertig zerrieben zu werden", sagte der Bundespräsident laut einem Redemanuskript. Als Schirmherr von "Jugend forscht" appellierte er an seine Zuhörer: "Der Feinderklärung an die freie Wissenschaft müssen wir uns in Deutschland entgegenstellen!"