Auszeichnungen: Jonas Kaufmann und Hans Zimmer erhalten Opus Klassik

Kaufmann erhält mit Helmut Deutsch die Auszeichnung für das Album "Doppelgänger" als audiovisuelle Musikproduktion des Jahres. "Ich freue mich besonders darüber, dass dieses mir so nahestehende Projekt mit Liedern von Schubert und Schumann ausgezeichnet wird", sagte der gebürtige Münchner laut Mitteilung.