Läufer sind im positivsten Sinne sportliche Wiederholungstäter. Ein Lauf, eine Strecke reicht ihnen nicht aus, stets wird nach neuen Herausforderungen gesucht. Gerade in Thüringen können sich die Laufbegeisterten aller Altersklassen daher freuen, dass es eine Vielzahl von Laufangeboten und -veranstaltungen gibt. Einige davon sind im TLV-Cup zusammengefasst, in dem sich die hiesigen Dauerläufer über das Jahr hinweg beweisen und orientieren können. Die Auszeichnungen des diesjährigen Pokals wurden mit einer Gala im Breitunger Kulturhaus übergeben.