Auszeichnungen für die Branche: Tourismuspreis 2024 geht nach Weimar und in den Hainich

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Tourismuspreis 2024 geht nach Weimar, Eisfeld und Unstrut-Hainich. Die Auszeichnungen wurden am Mittwochabend vergeben, teilten das Wirtschaftsministerium und die Thüringer Tourismus GmbH in Erfurt mit. Insgesamt waren 56 Vorschläge eingereicht worden. "Die Vielzahl und die hohe Qualität der eingereichten Wettbewerbsbeiträge waren auch in diesem Jahr wieder eine echte Herausforderung für die Jury", kommentierte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee das Verfahren.