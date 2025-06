München (dpa/lby) - Der Film "September 5" ist in München mit dem Friedenspreis des deutschen Films "Die Brücke" ausgezeichnet worden. Es sei "ein Film, der zum Nachdenken praktisch zwingt", sagte Laudator Guido Schlosser, der als Polizist beim Attentat auf die israelische Olympiamannschaft bei den bis dahin so fröhlichen Spielen in München 1972 im Einsatz war. Die "Schuld, den Geiseln damals nicht helfen zu können", sagte Schlosser - "diese Schuld quält mich bis heute".