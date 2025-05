Auszeichnungen Fernsehpreis-Gala läuft dieses Mal im ZDF

Wie schon in den vergangenen Jahren, halten die Macher an dem Konzept fest, die Preisverleihung mit ihren zahlreichen Kategorien auf zwei Abende zu verteilen und damit zu entzerren. Einen Tag vor der großen TV-Gala soll es erneut eine "Nacht der Kreativen" geben, ebenfalls in Köln. In der Vergangenheit wurden dabei im festlichen, aber etwas kleineren Rahmen Köpfe aus der TV-Branche gewürdigt, die meist hinter der Kamera arbeiten.