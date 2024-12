Luzern - Die Europäische Filmakademie hat den Film "No Other Land" eines palästinensisch-israelischen Teams in Luzern als besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. "No Other Land" dreht sich um die Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern in den Dörfern von Masafer Jatta südlich von Hebron im Westjordanland.