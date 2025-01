Auszeichnungen: Ernst von Siemens Musikpreis für Sir Simon Rattle

München - Sir Simon Rattle wird für sein Lebenswerk mit dem internationalen Ernst von Siemens Musikpreis geehrt. Der deutsch-britische Musiker sei einer der wichtigsten und prägendsten Dirigenten unserer Zeit, begründeten die Preisstifter ihre Entscheidung wenige Tage vor dem 70. Geburtstag Rattles am Sonntag (19. Januar). Der Wahlberliner soll die mit 250.000 Euro dotierte, renommierte Ehrung am 17. Mai in München erhalten. Die Laudatio wird der jamaikanische Opernsänger Sir Willard White halten.