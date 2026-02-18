Auszeichnungen Doppelte Ehre für das Theater Regensburg

Das kann er auch immer wieder in Gesprächen spüren, denn: Regensburg sei eine vergleichsweise kleine Stadt, da sprächen einen auf der Straße Menschen an, die sagten: "Wir haben zwar keine Ahnung, worum es bei "The Ghosts of Versailles" geht, aber wenn es nur halb so gut ist wie das, was wir letztes Jahr gesehen haben und auch nicht kannten, dann muss es gut sein", so der Intendant. Aus seiner Sicht ist ein Spielplan wie ein Menü. "Da probiert man auch mal Dinge, die man noch nicht kennt."