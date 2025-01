Im vorigen Jahr hatte es für Deutschland das Drama "Das Lehrerzimmer" von Regisseur Ilker Çatak in die Oscar-Endrunde geschafft, ebenso war der deutsche Regisseur Wim Wenders mit "Perfect Days" für Japan nominiert. Der Oscar als bester internationaler Film ging am Ende an die britische Produktion "The Zone of Interest". 2023 holte Edward Bergers deutsche Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" vier Oscars, darunter in der Sparte International Feature Film.