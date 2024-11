Chancen auf den Titel als beste Darstellerin hat unter anderem Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton in Pedro Almodóvars Venedig-Gewinnerfilm "The Room Next Door". Der Europäische Filmpreis soll am 7. Dezember in Luzern in der Schweiz verliehen werden. Er zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche.