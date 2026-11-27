Draußen liegt Dunkelheit längst über den Gleichbergen. Doch im Vereinsheim der Römhilder Karnevalsgesellschaft herrscht reger Betrieb. Ehrenamtliche und Vereinsvertreter aus dem gesamten Landkreis sind zu Gast. Es wird gelacht, angestoßen und geredet. Alles dreht sich um jene Menschen, die meist im Hintergrund wirken und ohne die auf den Sportplätzen, in den Turnhallen und Vereinsheimen des Landkreises Hildburghausen vieles nicht möglich wäre. Beim Ehrenamtsempfang des Landkreises stehen genau sie im Mittelpunkt.