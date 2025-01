Herning/München (dpa/lby) - Bayern Münchens Topstürmerin Pernille Harder ist zum achten Mal Dänemarks Fußballerin des Jahres. Die 32-Jährige wurde auf einer Sportgala in Herning ausgezeichnet und bedankte sich aus der Ferne per Video für die Ehrung. Bei dieser bestimmen die dänischen Fußballerinnen und Fußballer selbst, wer im abgelaufenen Jahr der und die Beste gewesen ist. Offensivspielerin Harder kam 2023 vom FC Chelsea zu den Bayern und wurde in ihrem ersten Münchner Jahr gleich deutsche Meisterin.