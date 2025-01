In insgesamt elf Kategorien wird der "Pierrot" verliehen. Der mit je 10.000 Euro dotierte Preis für die besten Hauptdarsteller ging in diesem Jahr an Jella Haase für ihre Rolle in "Chantal im Märchenland" und Christoph Maria Herbst für seine Rollen in gleich drei Filmen: "Der Buchspazierer", "Der Spitzname" und "Ein Fest fürs Leben".