München (dpa/lby) - Schauspieler Florian David Fitz erhält bei der 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises am Freitag den Ehrenpreis. Das teilte die Bayerische Staatskanzlei in einer Pressemitteilung mit. Ministerpräsident Markus Söder würdigte den 51-Jährigen als Künstler mit "enormer kreativer Kraft", der mit Humor, Herz und Tiefgang Millionen Menschen erreiche und zugleich gesellschaftliche Verantwortung übernehme. Fitz habe mit Filmen wie "Vincent will Meer", "Willkommen bei den Hartmanns", "Der Vorname" und "Oskars Kleid" die deutsche Filmkultur nachhaltig geprägt.