Er kann sich kaum retten vor bayerischen Auszeichnungen: Schauspieler Florian David Fitz hat erst im Dezember den Bayerischen Verfassungsorden erhalten. Jetzt bekommt er erneut einen Preis.

Bayerischer Filmpreis: Florian David Fitz bekommt Ehrenpreis
Fitz wird nicht nur für seine Karriere, sondern auch für gesellschaftliches Engagement mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

München (dpa/lby) - Schauspieler Florian David Fitz erhält bei der 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises am Freitag den Ehrenpreis. Das teilte die Bayerische Staatskanzlei in einer Pressemitteilung mit. Ministerpräsident Markus Söder würdigte den 51-Jährigen als Künstler mit "enormer kreativer Kraft", der mit Humor, Herz und Tiefgang Millionen Menschen erreiche und zugleich gesellschaftliche Verantwortung übernehme. Fitz habe mit Filmen wie "Vincent will Meer", "Willkommen bei den Hartmanns", "Der Vorname" und "Oskars Kleid" die deutsche Filmkultur nachhaltig geprägt.

Der gebürtige Münchner begann seine Karriere im Fernsehen und feierte 2009 mit "Männerherzen" seinen Kinodurchbruch. Mit der Tragikomödie "Vincent will Meer" etablierte er sich auch als Drehbuchautor.

"Der Preis des Ministerpräsidenten beim Bayerischen Filmpreis geht an Florian David Fitz, weil er als Schauspieler, Drehbuchautor, Filmregisseur und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gleichermaßen beeindruckt", heißt es in der Begründung der Staatskanzlei.

Nicht der erste Bayerische Filmpreis für Fitz

Der Schauspieler hat im Laufe seiner Karriere schon viele Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere Bambis und zuletzt den Bayerischen Verfassungsorden. Auch den Bayerischen Filmpreis hat er bereits: Für seine Rollen in "Oskars Kleid" und "Wochenendrebellen" wurde Florian David Fitz als bester Darsteller ausgezeichnet. Nun folgt der Ehrenpreis.

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 vergeben. Gewürdigt werden unter anderem herausragende Leistungen in den Kategorien Darstellung, Regie und Drehbuch. Ehrenpreisträger früherer Jahre waren unter anderem Uschi Glas, Veronica Ferres und Michael "Bully" Herbig.