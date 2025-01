München - Der Bayerische Filmpreis 2024 in der Kategorie "beste Darsteller" geht an Jella Haase und Christoph Maria Herbst. Haase erhält die Auszeichnung für ihre Rolle in "Chantal im Märchenland", wie die Bayerische Staatskanzlei in München mitteilte. Christoph Maria Herbst wird für seine Rollen in den Filmen "Der Buchspazierer", "Der Spitzname" und "Ein Fest fürs Leben" geehrt.