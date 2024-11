Bildungsminister lobt Inklusion in der Kita

Thüringens geschäftsführender Bildungsminister Helmut Holter (Linke) gratulierte der Einrichtung. "Hier werden Inklusion, Vielfalt und Zusammenarbeit mit den Familien vorbildlich gelebt", erklärte er. Der Kindergarten am Sommerbad habe am Landesprogramm "Vielfalt vor Ort begegnen" teilgenommen. "Thüringen ist das Land des Kindergartens und der Kindergarten am Sommerbad in Greiz ist in diesem Jahr unsere beste Visitenkarte", so Holter.