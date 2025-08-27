Auszeichnung Weimarer Dreieck-Preis für Jugendprojekt "Jazda!"

Weimar - Das europäische Jugendbegegnungsprojekt "Jazda!" ist mit dem diesjährigen Weimarer Dreieck-Preis geehrt worden. Mit dem Projekt gelinge es der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung (Krzyżowa und Grodziszcze, Polen) und ihren Partnern, historische Erfahrungen mit heutigen Fragen von Migration und Identität zu verbinden, betonte Dieter Hackmann, Vorsitzender des Weimarer Dreieck Vereins. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sieht in "Jazda!" ein Beispiel dafür, wie Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und historische Brüche überwunden werden können. "Während Erwachsene durch politische Prozesse und Strukturen geprägt sind, gehen Jugendliche mutig und frei aufeinander zu", erklärte Voigt.