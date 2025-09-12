Auszeichnung Umweltpreis für Rostschutz-Unternehmen und Klimaforscherin

Das sei ein wenig wie beim menschlichen Körper. "Solange wir schwitzen haben wir einen Mechanismus, der den Körper eigentlich kühlt", erklärt die Klimaforscherin. "Aber sobald wir nicht mehr schwitzen können, weil wir zu wenig getrunken haben, dann gibt es das Risiko von einem Hitzeschlag."

Wie der Preis vergeben wird

DBU-Generalsekretär Bonde betonte, eine faktenbasierte Forschung und Kommunikation seien entscheidend bei der Bewältigung der Klimakrise. "Der Preis würdigt ganz bewusst die internationale Wissenschaft, insbesondere die Klima-Wissenschaft." Diese gerate medial und politisch zunehmend unter Druck – etwa durch Falschmeldungen und Verschwörungstheorien.

Der Deutsche Umweltpreis wird jährlich von der DBU für entscheidende und vorbildliche Leistungen zum Schutz und Erhalt der Umwelt vergeben. Die Entscheidung für die Preisträger trifft das Kuratorium der DBU, nachdem ihr zuvor eine Jury eine Empfehlung für die Preisvergabe gegeben hat. Nach DBU-Angaben ist es eine der höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas.