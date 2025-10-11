"Er hat das Herz eines Humanisten"

Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt betont, er selbst habe den Preis verdient und innerhalb von nur sieben Monaten sieben Kriege beendet. In dieser Woche kam es auf seine Initiative hin zu einer ersten Einigung im Gaza-Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas, bei der noch nicht absehbar ist, ob sie Bestand haben wird. Kritiker Trumps halten ihm indes vor, die regelbasierte internationale Zusammenarbeit auf Basis von Verträgen, Abkommen und Werten zu untergraben und auch im Inland mit seinem radikalen Vorgehen Gräben vertieft und neue Konflikte geschaffen zu haben.