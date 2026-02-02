Es ist vollbracht! Tom Schlotzhauer hat das „Kacktor des Jahres 2025“ geschossen! Die Freude in Kaltennordheim war riesengroß, als Arnd Zeigler am Sonntagabend in seiner Sendung „Die wunderbare Welt des Fußballs“ das Ergebnis der Abstimmung bekannt gab. Die meisten Stimmen sammelte Tom Schlotzhauers Weitschuss-Bogenlampentor ins eigene Netz, erzielt in einem Testspiel im Februar 2025. „Es ist vielleicht nicht das schönste Kacktor, aber es gibt immer wieder kleine Vereine, die besonders eifrig sind beim Abstimmen“, sagte Zeigler in der Sendung. Und das waren die Rhöner vom RSV Fortuna. Die Werbetrommel für ihren Treffer wurde kräftig gerührt – mit Erfolg! „Eigentlich freut man sich nicht über ein Eigentor, noch dazu, wenn es so bekannt wird. Aber ich glaube, der Tom freut sich“, sagte der RSV-Vorsitzende Stephan Heym. In der Tat ist diese Auszeichnung eine zweifelhafte Ehre, werden hier doch kuriose Treffer und skurrile Eigentore, wenn sie durch Pannen oder technische Missgeschicke entstehen, ausgezeichnet. Je absurder, desto besser. Und in diese Rubrik passte Tom Schlotzhauers Eigentor wie der sprichwörtliche Deckel auf die Kloschüssel.