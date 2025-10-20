Hohe Ehre für eine Bauerbacherin: Karin Häntzschel wurde für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Ehrenamtspreis „Thüringer des Monats“ im September 2025 ausgezeichnet.
Auszeichnung Thüringerin des Monats
Redaktion 20.10.2025 - 11:35 Uhr
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung und MDR Thüringen haben Karin Häntzschel für ihr Engagement mit dem Ehrenamtspreis „Thüringer des Monats“ im September 2025 ausgezeichnet.
