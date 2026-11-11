Ehrungen und Danksagungen hat es zum 32. Sport- und Presseball in der Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen am Samstag viele gegeben – für Sportler, Ehrenamtliche und langjährige Wegbegleiter dieser Veranstaltung, die alle Jahre wieder Sport, Politik, Kultur und Wirtschaft vereint. Neben den Preisen für die Sieger und Platzierten der Sportlerwahl wurden zwei sportliche Sonderpreise verliehen – für die wertvollste Leistung eines Nachwuchssportlers an den Leichtathleten Paul Schröder vom 1. TSV Bad Salzungen 1990 und für die beste Nachwuchsabteilung an die Flag-Footballer, Werratal Salt Kings, eine Abteilung der SG Empor Kloster.