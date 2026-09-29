Auszeichnung: Schriftstellerin Grünzweig erhält Rainer-Malkowski-Preis

München (dpa/lby) - Der mit 30.000 Euro dotierte Rainer-Malkowski-Preis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Dorothea Grünzweig. Sie erhalte den Preis "für ein lyrisches Werk von unverwechselbarer wortschöpferischer Fantasie und anrührender emotionaler Intensität. Es verbindet die große spirituelle Tradition des schwäbischen Pietismus mit der Sprache und den Kulturen Finnlands und eine ethische Zeitgenossenschaft mit Bildkraft und lautmusikalischer Beschwörung", teilte die Bayerische Akademie der Schönen Künste zur Begründung der Jury mit. Die Auszeichnung soll am 18. November in München verliehen werden.