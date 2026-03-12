Im Rahmen einer großen Festveranstaltung in der Stadthalle Neusäß, die mit knapp 600 Personen bis auf den letzten Platz gefüllt war, hat der Fleischerverband Bayern die Preisträger des Metzger Cups 2025/ 2026 ausgezeichnet. Zu diesen gehörte auch die Fleischerei Fratzscher aus Schleusingen, die den begehrten Pokal sowie die Auszeichnungsurkunden für ihre Produkte Schleusinger Knacker, Hausmacher Salami, Mediterrane Salami, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst und Thüringer Leberwurst erhielt.