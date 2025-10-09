Es sollte ein würdiger Rahmen sein, in dem das vollzogen wird, was die Schleusinger Stadträte am 23. Mai 2024 beschlossen hatten: Ehrenbürger zu ernennen. Und würdiger konnte der Rahmen wohl nicht sein. Zur Festveranstaltung 35 Jahre deutsche Einheit und 35 Jahre Städte- und Gemeindepartnerschaften am 3. Oktober im historischen Künstlerhof Roter Ochse wird den ehemaligen Bürgermeistern von Nahetal-Waldau, Thomas Franz, und der Stadt Schleusingen, Klaus Brodführer, mit der Ehrenbürgerwürde die höchste Auszeichnung der Stadt verliehen.