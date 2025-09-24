Es gibt Grund zur Freude bei Federal-Mogul Ignition aus der Gemeinde Föritztal: Neun Auszubildende haben ein Projekt zum Thema „Sicher ohne Sucht“ auf die Beine gestellt und damit den Sicherheitspreis der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) gewonnen. Mit Comics zu Alkohol-, Medikamenten- und Spielsucht warben sie erfolgreich für mehr Bewusstsein rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz – und ernteten nun die Früchte ihrer Arbeit.