Eisenach - Die Gesundheitsministerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben Kliniken aller drei Länder für ihr Engagement beim Thema Organspende ausgezeichnet. Die Mitarbeitenden des KMG Klinikums Sömmerda, der Klinikums Chemnitz und des Altmark-Klinikums in Gardelegen hätten sich in besonderer Weise dafür engagiert, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Stiftung Organspende (DSO), die die Auszeichnung zusammen mit den Ministerinnen auf der Wartburg in Eisenach vergab.