Auszeichnung Neuer Literaturpreis ehrt Werke mit KI

Paris - Wenn der Verdacht aufkommt, Schriftsteller könnten für ihr Werk Künstliche Intelligenz zu Hilfe genommen haben, ist die Aufregung groß - nun gibt es mit dem französischen Prix Pascal sogar einen Literaturpreis für KI. Bis Ende November kann jeder oder jede - unabhängig von literarischer Erfahrung und Staatsangehörigkeit - ein Werk einreichen, das mit Hilfe mit einer KI verfasst wurde, wie es auf der Webseite für den Preis heißt. Bedingung: Der Text müsse noch unveröffentlicht und auf Französisch geschrieben sein. Ein Verlag sei nicht erforderlich. Der Wettbewerb läuft seit Dienstag.