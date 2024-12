München/Bonn - Der Bratschist Nils Mönkemeyer, Professor für Viola an der Hochschule für Musik und Theater München, ist zum "Hochschullehrer des Jahres" ernannt worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) soll Mönkemeyer am 31. März 2025 in Berlin überreicht bekommen, wie der Verband in Bonn mitteilte.