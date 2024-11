Kroos ist der "Bambi"-Preisträger in der Kategorie Sport. Die Hubert Burda Media würdigte den 34-Jährigen als erfolgreichsten deutschen Fußballspieler aller Zeiten und verwies auf 34 Titel, darunter allein sechs Siege in der Champions League mit seinem langjährigen Club Real Madrid. Dem Sportler ging es auf dem Platz aber immer nur um den Fußball, wie er verriet. "Ich habe das nie so als Laufsteg gesehen. Ich bin schon größtenteils dahin, um das Spiel zu gewinnen."