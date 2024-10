Auszeichnung: Lutz Seiler wird Ehrenbürger von Gera

Der Autor habe Projektionsflächen insbesondere für all jene Menschen geschaffen, die seine Erfahrungen mit der DDR-Diktatur sowie Euphorie und Ernüchterung im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung teilten, hieß es zur Begründung. Gleichzeitig stelle er den erlebten Alltag in einen globalen Zusammenhang und verwandele ihn in Poesie. Damit rege Seiler wichtige Debatten an und sei zu einem Botschafter seiner Geburtsstadt geworden.