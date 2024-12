Auszeichnung: Lutherrose für Alt-Bundespräsident Joachim Gauck

Erfurt (dpa/th) - Die Internationale Martin Luther Stiftung ehrt den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck für sein gesellschaftliches Wirken. Der 84-Jährige erhält am Abend in Erfurt die diesjährige Lutherrose für gesellschaftliche Verantwortung und Unternehmercourage. Der studierte evangelische Theologe, ehemalige Pfarrer und einstige Bundespräsident habe sich in beispielgebender Weise für die reformatorische Tradition von Freiheit und Verantwortung für das Gemeinwohl eingesetzt, hieß es von der Stiftung.