Unter den Ehrungen in zahlreichen Kategorien gab es auch einen Preis für die beste Neuproduktion, der an die Produktion "Iphigénie en Aulide - Iphigénie en Tauride" des Festivals D'Aix-en-Provence ging. In der Kategorie Regie siegte Christof Loy, dessen Inszenierung "La fiamma" aktuell an der Deutschen Oper Berlin zu sehen ist. Beim Bühnenbild setzte sich Rufus Didwiszus durch, der unter anderem an der Bayerischen Staatsoper tätig ist.