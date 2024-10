Neben dem Kirchseeoner Maskenspektakel wurden noch fünf weitere Bräuche in die Liste aufgenommen, darunter die Berliner Technokultur, das Bergsteigen in Sachsen sowie die Weißstickerei in der hessischen Schwalm. Auch für diese Bräuche sollten am Dienstag die Auszeichnungsurkunden verliehen werden.