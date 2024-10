Von "Der mit dem Wolf tanzt" bis "Horizon"

Costner hatte 1990 mit seinem Western-Epos "Der mit dem Wolf tanzt" als Produzent und Regisseur zwei Oscars gewonnen. Erfolg hatte er auch mit der gefeierten Western-Serie "Yellowstone" in der Hauptrolle als Familienpatriarch. Über Jahre hinweg arbeitete er als Regisseur und Hauptdarsteller an seinem ehrgeizigen Western-Epos "Horizon", das er weitgehend aus eigener Tasche finanzierte. Der geplante Vierteiler erzählt von der Besiedlung des amerikanischen Westens während des Bürgerkriegs (1861-1865). Costner präsentierte den ersten Teil im Mai in Cannes, den zweiten Part in Venedig. Bei Kritikern und an den Kinokassen kam der erste Film schlecht weg.