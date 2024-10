Jugend ernst nehmen

In der Sparte Jugendbuch konnte sich Eva Rottmann mit "Kurz vor dem Rand" durchsetzen. Im Mittelpunkt dieses Romans steht eine Skaterin, die mit ihrem Vater in einer Hochhaussiedlung wohnt. "Ein herausragender Coming-of-Age-Roman, der Jugend in all ihren Facetten ernst nimmt", so die Jury.