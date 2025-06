Wolff wurde 1977 in Siebenbürgen in Rumänien geboren. 1985 emigrierte sie nach Deutschland. Sie arbeitete zehn Jahre am Deutschen Literaturarchiv Marbach (Baden-Württemberg) und als Dozentin für Kunst- und Kulturvermittlung. Die 47-Jährige lebt als freie Autorin in Freiburg im Breisgau. Sie erhielt bereits eine Reihe renommierter Auszeichnungen, darunter der Uwe-Johnson-Preis.