Auszeichnung Initiative Gedenkweg Buchenwald erhält Denkmalschutzpreis

Weimar (dpa/th) - Sie erinnert an Kinder und Jugendliche, die im Konzentrationslager Buchenwald ermordet und von dort nach Auschwitz in den Tod geschickt wurden: Die "Initiative Gedenkweg Buchenwaldbahn" gehört in diesem Jahr zu den Preisträgern des Deutschen Preises für Denkmalschutz. Sie erhält den sogenannten Vermittlungspreis, wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mitteilte. Mit dieser mit 3.000 Euro dotierten Auszeichnung werden Einzelpersonen oder Organisationen geehrt, die sich laut Komitee "in herausragender Weise in der Denkmalbildung engagieren und deren Aktivitäten deutschlandweiten Modellcharakter haben".