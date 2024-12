Auszeichnung in Berlin: Planerpreis für Oberhofer Bahnprojekt

Den Staatspreis von den sechs nominierten Projekten bekam der Luftschiffhangar in Mühlheim an der Ruhr. HSP aus Suhl erhielt mit seinem Projekt „Umbau und Modernisierung der Rennschlittenbahn Oberhof“ die darauffolgende Auszeichnung, dotiert mit 4000 Euro. Eine Auszeichnung erhielten auch drei weitere Projekte, und zwar die Müngstener Brücke in Solingen-Schaberg, die Werk- und Forschungshalle Diemerstein in Frankenstein und das Neue Schiffshebewerk in Niederfinow. Am Ende dieses Abends hatte das HSP-Team zwar nicht den ersten Platz belegt, war jedoch angekommen unter den besten fünf Büros Deutschlands und hielt glücklich die von Bundesbauministerin Klara Geywitz und von Bundesingenieurkammerpräsident Heinrich Bökamp überreichte Auszeichnung in den Händen.